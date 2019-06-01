مصر | خلال شهر.. ضبط 620 كيلو بانجو و432 كيلو حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال شهر.. ضبط 620 كيلو بانجو و432 كيلو حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مكافحة المخدرات عدة حملات أمنية لضبط تجار المخدرات خلال شهر.

وأسفرت عن ضبط (4818) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (5098) متهم وبحوزتهم الآتي:



كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (620،740 كيلو جرام)، (80) شجيرة.

كمية من مخدر الحشيش وزنت (432،939 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (16،135 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (59،646 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو بلغت (10،883كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (28،487 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (175 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (200جرام ).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت نحو (15 جرام).

11كيلو جرام و137،749) قرص مخدر.

