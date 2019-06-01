مصر | عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بأحداث فض رابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بأحداث فض رابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 4 يوليو لحضور المتهمين وللقرارات السابقة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.