مصر | "130 ألف يورو".. ضبط 4 لضربهم أجنبيا وصديقته وسرقتهما بالغردقة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ضرب وسرقة أجنبي الجنسية في الغردقة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث توجهوا بتاريخ الحادث مستقلين سيارتين خاصتين بالثالث والرابع وصعدا الأول والثاني "ملثمان" للشقة من خلال النزول من سطح العقار للشقة بإستخدام حبل وتعديا على المجني عليه وصديقته واستوليا على المسروقات، وأرشدوا عن (9،500 جنيه-72،850 ألف يورو - 15 قطعة مشغولات ذهبية والسيارتين المستخدمتين في الواقعة).

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة قيادات وضباط إدارتي البحث الجنائي بالبحر الأحمر والغربية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص ("عامل - سن 33، وشقيقه "عامل - سن 29 مقيمان بدائرة القسم "، وسائقين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.