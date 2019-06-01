مصر | سقوط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش بالعامرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش بالعامرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحرواى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط أحد الأشخاص (عاطل – 35 سنة– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال إستقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته (125 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 15،625 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيله الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.