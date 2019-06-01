مصر | تعرف على طلبات الدفاع في "تنظيم أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على طلبات الدفاع في "تنظيم أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صمم الدفاع علي إسماعيل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في "تنظيم أنصار بيت المقدس"، على إحضار كافة الكاميرات الخاصة بواقعة تفجير مدرية أمن القاهرة، وكاميرات المتحف الإسلامي المواجه للمديرية، وذلك حتى يستطيع الدفاع الوقوف على الفاعل الأصلي لهذه الواقعات، وفق قوله.

وطلب الدفاع تسجيل كاميرات المحال المتواجدة في نطاق واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، والحديث التلفزيوني الذي قام بإجراءه مع أحد إعلاميي التلفزيون المصري عقب الحادث.

وطلب انتداب لجنة من كلية الشريعة والقانون ذلك لعرض ما تناولته أوراق الدعوى ومرافعة النيابة، وما أدلى به بعض المتهمين مما يُعد في إطار فكري يعتنقه لتخلص هذه اللجنة إلى كتابة تقرير لبيان الصحيح من عدمه والقانوني من عدمه فيما جاء على لسان بعض المتهمين.

Advertisements

وتابع بأنه كأزهري يؤمن بأن الفكر لا يُقارع إلا بفكر، مشيرًا إلى أن أبو حنيفة واجه فكر الملاحدة بالمناقشة، وكذلك الخوارج، وشدد على طلبه بندب لجنة علمية من هيئة علمية معتمدة كمؤسسة معتدلة لمناقشة الفكر.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 28 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.