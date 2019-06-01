مصر | في "تنظيم أنصار بيت المقدس".. سجال بين الدفاع والنيابة بشأن تقديم "عشماوي" للمحكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "تنظيم أنصار بيت المقدس".. سجال بين الدفاع والنيابة بشأن تقديم "عشماوي" للمحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، إلى طلبات الدفاع في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس.

وأكد علي إسماعيل عضو الدفاع عن المتهمين بأن الجميع شاهد واقعات تسليم وتسلم المتهم التاسع بأمر الإحالة الأصلي، والمتهم الأول في أمر الإحالة التكميلي المتهم هشام علي عشماوي.

وتمسك الدفاع، بأن أي إجراء تتخذه المحكمة بعد ضبط متهم وأي إجراء في غيبته يوصم جميع الإجراءات بالبطلان.

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فتدخل ممثل النيابة العامة ليؤكد بأنه ليس لديه أي مستند رسمي يخص المُتهم مشددًا على أن التعامل يكون بمستند رسمي وليس بالعلم العام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.