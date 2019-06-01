مصر | "استغل وظيفته".. القبض على موظف حكومي لتواطئه مع عامل بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغل وظيفته".. القبض على موظف حكومي لتواطئه مع عامل بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا بالدقهلية مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.



وأسفرت التحريات عن صحة تلك المعلومات، وقيام كل من ("رئيس القسم الهندسى بإحدى الوحدات المحلية بمدينة طلخا" - مقيم بذات الدائرة - سبق إتهامه فى قضايا "استغلال نفوذ ") باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2013، والتواطؤ مع أحد الأشخاص (عامل زراعي - مواليد1975 مقيم بذات الدائرة ) وتمكينه من بناء مزرعة مواشي بملحقاتها على مساحة 434 متر مربع على أرض زراعية (بدون ترخيص) وعدم اتخاذ المتحرى عنه الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة والبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون.



وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية وكذا سؤال مدير الإدارة الهندسية لمجلس ومدينة طلخا، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

وكما أشارت التحريات إلى أن المذكور محبوس احتياطيا بمركز طلخا على ذمة قضية "رشوة".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.