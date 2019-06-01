مصر | جريمة مروعة في المرج.. مقتل ثلاثينية على أيدي زوجها طعنا بـ"السكين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريمة مروعة في المرج.. مقتل ثلاثينية على أيدي زوجها طعنا بـ"السكين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل نجار زوجته طعنا بالسكين داخل منزلهما بسبب الخلافات الزوجية بمنطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة القلج، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة لنشوب خلافات زوجية بينهما وتحرر المحضر اللازم.