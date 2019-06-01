تداول امتحان إنجليزي أولى ثانوي على «فيسبوك» (صور)

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طلاب أولى ثانوي - أرشيفية تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "إنجليزي" الإلكترونى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بعد بدء لجنة الامتحانات بلحظات قليلة. وطالب طلاب الصف الأول الثانوي العام مَن سرَّبوا الامتحان، بالحصول على إجابات الأسئلة سريعا، إذ كتب بعضهم: "عايزين الحل بسرعة يا جماعة"، كما وضع بعضهم إجابات بعض الأسئلة وجزئيات أسفل الامتحان. من جانبها، قالت مصادر مسؤولة إنه تم رصد الواقعة سريعا، وسيتم التعامل معها. ومن المقرر أن ينهي 585.980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى العام امتحانات اليوم السبت على فترتين، الفترة الصباحية بدأت الساعة التاسعة صباحا، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية التى تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية. Advertisements

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