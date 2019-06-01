انت الان تتابع محتجون يضرمون النار بالسفارة الأمريكية في هندوراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حريق على مدخل سفارة أمريكا في هندوراس
أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية في مدينة تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن المحتجين أضرموا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط تيجوسيجالبا بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها. من جانبه، قال مسؤول في إدارة الإطفاء "إنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول". يشار إلى أن الهجوم وقع في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسيم أصدرها هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.
وتظاهر أساتذة وموظفون في قطاع الصحة وطلبة في شوارع تيجوسيجالبا في هندوراس، احتجاجا على نية الرئيس خوان أورلاندو هرننديز، وفق تقارير، خصخصة قطاعي الصحة والتعليم. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مطار تيجوسيجالبا الدولي أغلق، إثر غلق المحتجين الطرق القريبة منه، وقد ردت الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع
وتظاهر أساتذة وموظفون في قطاع الصحة وطلبة في شوارع تيجوسيجالبا في هندوراس، احتجاجا على نية الرئيس خوان أورلاندو هرننديز، وفق تقارير، خصخصة قطاعي الصحة والتعليم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مطار تيجوسيجالبا الدولي أغلق، إثر غلق المحتجين الطرق القريبة منه، وقد ردت الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع على المحتجين.
استمرت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة ومئات المتظاهرين بينهم طلاب المدارس فى هندوراس ، احتجاجًا على خطة الحكومة لخصخصة قطاعى التعليم والصحة.
وتأتى التظاهرات بعد احتجاجات مستمرة خرجت فى أرجاء البلاد، للمطالبة باستقالة هيرنانديز، وذلك بالتزامن مع مرور عام على توليه مقاليد السلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يضرمون النار بالسفارة الأمريكية في هندوراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.