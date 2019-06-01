شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يحيل 10 أطباء بمستشفى سيدى سالم المركزي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 10 أطباء بمستشفى سيدى سالم المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل، بالإضافة إلى الملاحظات الواردة بتقرير المرور على المستشفى ومنها «وجود العديد من مركبات التوك توك داخل المستشفى، وجود طفح ببعض البالوعات الخاصة بالصرف الصحي، انتشار البوص والهيش داخل المستشفى، وجود لوحات كهرباء مكشوفة بجوار مبنى الغسيل الكلوى، وجود بيارات مفتوحة داخل المستشفى، وجود بعض النفايات الطبية خلف مبنى العيادات الخارجية».

وبالمرور على قسم الحضان تبين أن يوجد 3 تكييف معطل بالقسم، يوجد نقص بالسرنجات، وبالمرور على قسم العمليات تبين أنه يوجد 2 مونيتور معطل، جهاز التخدير بالقسم معطل، وبالمرور على قسم عناية الاطفال تبين أنه يوجد نقص في السرنجات 10 سم، والقسم باحتياج لجهاز رسم قلب، القسم باحتياج لجهاز صدمات، القسم باحتياج لوصلات تشبع الاكسجين بأجهزة المونيتور.

وبالمرور على قسم الجراحة الحريمي تبين أن القسم بة العديد من التصدعات بالجدران، وأعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة، والقسم بحاجة لأجهزة محاليل، وبالمرور على قسم النساء والتوليد تبين أنه به عجز سرنجات وجوانتى، والقسم بحاجة إلى أجهزة محاليل، القسم بحاجة إلى بعض المستلزمات مثل (بلاستر، أساور تعريف، اكياس تجميع بول)، وبالمرور على قسم العناية المركزة تبين أن جهاز التنفس الصناعي بالقسم يحتاج لبطارية، وبالمرور على قسم الاشعة تبين أن جهاز الاشعة المقطعية بالمستشفى انتهى عمرة الافتراضي منذ عام 2017 وهو دائم الاعطال وتم صرف مبالغ طائلة علية بالصيانة دون جدوى، وبالمرور على قسم الغسيل الكلوى تبين أن القسم يوجد به 11 ماكينة دائمى الاعطال وبحاجة إلى لقطع غيار، يوجد نقص بالكبسولات 5008، ويوجد نقص ببعض الادوية بالمستشفى».

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كما تضمن التقرير نتائج المرور على مدينة سيدى سالم، حيث تبين وجود قمامة بمدخل سيدى سالم، البلدورات بمدخل المدينة مكسورة وتحتاج لرفع كفاءة، انتشار البوص والهيش بمصرف صرف بمدخل القرية، وجود صناديق قمامة متهالكة وتحتاج لرفع كفاءة ببعض الشوارع بالمدينة، انتشار القمامة بجوار محطة رافع صرف صحى (3) بسيدي سالم، وجود بيارة مفتوحة بنهاية شارع منطقة مياه سيدى سالم، وجود ترعة موازية لطريق سيدى سالم سد خميس مليئة بالقمامة، امتلاء الشوارع الداخلية بالمدينة بالدعاية واللافتات الاعلانية، وجود كابل كهربائى متدلى على كوبرى مشاة أمام شركة الأدوية البيطرية، وجود بيارة غير محكمة الغلق بمنتصف طريق سيدى سالم – الغنامين، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف المحافظ اللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والدكتور وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بتلافى الملاحظات الواردة بالتقرير خلال 72 ساعة، والشؤون القانونية بالتحقيق مع المقصرين.

كما أحال محافظ كفرالشيخ، نائب رئيس مدينة البرج، للتحقيق لعدم إعطاء تمام إشارة غرفة العمليات في موعدها بالنوباتجية الليلية الساعة الثامنة مساءً في يوم الأحد 19 مايو 2019 وبداية يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2019، طبقاُ لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وأحال محافظ كفرالشيخ، 17 موظف بالإدارة الصحية بسيدي غازي للتحقيق لانصرافهم عن العمل دون سند قانونى، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف المحافظ، الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الرقابة والمرور على المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية بالقرى، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على محاسبة المقصرين.