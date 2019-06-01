شكرا لقرائتكم خبر عن أطول مائدة إفطار في المنصورة: «هانفطر مع بعض للسنة الرابعة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«للسنة الرابعة المنصورة فطرت مع بعض».. بهذه الكلمات الحماسية أعلن منظمي حفل إفطار أهالي المنصورة على ضفاف النيل بحديقة شجرة الدر العامة نجاح الإفطار للسنة الرابعة، والذي جمع أكثر من 1000 شخص، وتم توجيه عائده لصالح مستشفى 333 لأمراض الجهاز الهضمي الخيرية. كما رفع أهالي مركز منية النصر شعار «نفطر مع بعض في ليلية القدر» في أول إفطار جماعي يجمعهم في جو من الألفة والمحبة والمساعدة في آن واحد.

وفي المنصورة، شارك 12 كيان وشركة في إفطار «المنصورة هاتفطر مع بعض» وحضره عدد من كبار الشخصيات والأسر وامتد لمسافة عشرات الأمتار على النيل على أنغام «تخت شرقي» ورقصات التنورة.

وقالت إيمان عبدالهادي، أحد مؤسسي الإفطار: «للعام الرابع بنفطر مع بعض، وكل كان عام لنا هدف مختلف، مثل خروج غريمات، أو تجهيز يتيمات، وهذا العام هدفنا هو تجهيز مستشفى 333 في جمصة ولنا ثقة مع الناس ولذلك نواظب على أطول مائدة إفطار في الدقهلية، وذلك بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة».

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من جهته، ذكر محمد الشرقاوي، من مجموعة المنصورة هاتفطر مع بعض: «أننا كل عام نحاول أن نطور الفكرة، ولنا هدف خيرى وهدف اجتماعي ونحاول أن نجمع أكبر قدر من الناس ونعيد معهم روح زمان».

وقال الدكتور جمال العبيدي، مؤسس مستشفى 333، في كلمته خلال الإفطار: «أنتم لا تتخيلوا كمية المرضي الذين يتردد على مركز الجهاز الهضمي من محافظات الدلتا (الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية وبور سعيد)، لأن الدلتا تصافي التلوث الموجود في الجمهورية، وبالتالي أمراض الجهاز الهضمي وأورام الكبد منتشرة بأعداد كبيرة، ولا نتخيل العدد إلا بعد الدخول للمركز، وغير المرضي غير قادرين على العلاج خاصة بعد انتشار جراحات المناظير، فأنشأنا جمعة أصدقاء ورعاية مرضي الجهاز الهضمي، بأن نساعد المرضى، ونعمل قوافل طبية ونكتشف الأمراض، واكتشفنا أورام كبيرة، وبدأنا إنشاء كيان موازي ونعمل مستشفى خيري عالمي، وبدأنا فيه عام 2016 وبدأنا مرحلة التشطيب والتجهيز وبه حوالي 250 غرفة، والعلاج فيه بالمجان».

بينما في منية النصر امتدت مائدة طولها 200 متر على شاطئ ترعة البحر الصغير وجمعت 1350 فرد على مائدة واحدة، وسط سعادة غامرة من الأهالي والمنظمين. وقال محمد مصطفى، أحد المنظمين: «الهدف في الإفطار كان إضفاء روح من الود بين الأهالي وأن نجمعهم على مائدة إفطار واحدة، وتبرعت المطاعم بتجهيز الوجبات مجانا بعد أن وفرنا لهم اللحوم، وغيرها من الأطعمة».

وفى منطقى جديلة بالمنصورة، تجمع المئات من أهالي المنطقة على مائدة إفطار واحدة، وبعدها سحور في مسجد الرضوان، بعد أن وجه المنظمون الدعوة إلى جميع أهالي المنطقة للحضور في ليلية القدر لقضاء ليلة محبة وروحانية.

مائدة إفطار جماعي بالمنصورة

مائدة إفطار جماعي بالمنصورة

مائدة إفطار جماعي بالمنصورة

مائدة إفطار جماعي بالمنصورة