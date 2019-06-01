شكرا لقرائتكم خبر عن الطالبات تحتل المراكز الأولى في أوائل الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وصول نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة إلى 80.37%، وتفوقت البنات على البنين في العشر الأوائل على مستوى المحافظة.

وأضاف أن عدد المتقدمين بلغ 21720 طالب وطالبة نجح منهم 17261 واحتلت إدارة شمال الإسماعيلية المرتبة الأولي من بين الإدارات الثمانية بنسبة نجاح بلغت 91% فيما احتلت اللغة الإنجليزية المرتبة الأولي بين المواد الدراسية المختلفة بنسبة 95.2 %.

واحتلت الطالبة منار حمدي على من مدرسة مكة المركز الأول بمجموع 279 والأول مكرر كلا من رشدى السيد خليفه مدرسة الطائف بمجموع 279 وندى مصطفي محمد مدرسة ابو الخيطان بأبوصوير بمجموع 279.