شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تستهدف توريد وتركيب 500 ألف كشاف موفر للطاقة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التنمية المحلية تنفيذ مشروع توفير الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة للطرق والشوارع في المحافظات بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع بهدف توفير الكهرباء المستهلكة في إنارة الشوارع وتحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك الخاصة بها ودعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية.

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وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي السبت، إن المشروع يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بوضع حلول غير تقليدية لتوفير الطاقة المستهلكة في الإنارة واستبدال كشافات الإنارة الخاصة بالشوارع والطرق بأخري أكثر توفيراً، مؤكدا أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الجديد (2019/2020) والذي يبدأ أول يوليو المقبل توريد وتركيب عدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم توريد وتركيب 330 ألف كشاف خلال العام المالي الحالي (2018/2019) بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم توريده وتركيبه إلى الآن 2،5 مليون كشاف موفر للطاقة بجميع المحافظات منذ بداية المشروع بنسبة 75% من المستهدف، لافتا إلى أن قيمة الوفر بلغت من الكشافات التي تم تركيبها نحو 3 مليارات جنيه في جميع المحافظات.

وأضاف شعراوي أن محافظة قنا أعلي المحافظات نصيباً في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث تم توريد وتركيب حوالي 221 الف كشاف موفر للطاقة بها، تليها محافظة الشرقية حوالي 196 ألف كشاف، ثم محافظة سوهاج 166 الف كشاف، ومحافظة القاهرة 160 ألف كشاف، ومحافظة الغربية 156 ألف كشاف .