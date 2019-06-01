شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز مسابقة رمضان الدينية والثقافية بجمعية نبيه يكن بالمنيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام مسجد جمعية نبيه يكن بشارع قصر العينى، مسابقة دينية وثقافية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1440هجرية، لأهالى حي المنيرة، للرجال والسيدات والأطفال في الأعمار المختلفة ضمن أنشطة المسجد في هذا الشهر الكريم للعام الرابع على التوالي.

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شملت المسابقة الدينية التي ضمت نحو 170 متسابقًا حفظ القرآن الكريم كاملاً ونصفه وأجزاء منه، فيما شملت المسابقة الثقافية عدة أسئلة في الفقه والتاريخ والعقيدة.

وتهدف المسابقة التي أعدها وأشرف عليها إمام المسجد الشيخ حمدي علي الجهيني، إلى تشجيع الصغار والكبار على حفظ ودراسة القرآن الكريم فضلا عن تنمية مهاراتهم الدينية وتشجيعًا لروح التنافس فيما بينهم.

وحضر توزيع المسابقة التي شملت هدايا عينية وكتبًا دينية وجوائز قيمة إمام المسجد وعدد كبير من المصلين والمتسابقين والأهالي بالمنطقة عقب صلاة العصر.

جوائز مسابقة القرآن الكريم

جوائز مسابقة القرآن الكريم

جوائز مسابقة القرآن الكريم