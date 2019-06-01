شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 11 طبيباً بالجامعات المصرية إلي مستشفي العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون المُوقَّع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

Advertisements

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 11 طبيبًا في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، والأوعية الدموية، وطب وجراحة العيون، والباطنة والجهاز الهضمي، والأشعة، كما أضاف أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه، أكد تامر حمدان، مسؤول الإعلام في مستشفى العريش العام، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة العريش الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى.

يُذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.