شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، على القيادات التنفيذية بالمحافظة ونوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق والمسطحات المائية والمرور وهيئات النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بالتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد «عبدالعال» على رؤساء الأحياء باستمرار عمل غرف العمليات بالأحياء لمراقبة أعمال المباني المخالفة التي يقوم بها المخالفين متوهمين تواجد الأجهزة الرقابية بإجازاتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وازالتها على الفور.

وطالب المحافظ بتشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع الأسماك المملحة والطازجة للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع، كما تم التشديد على مديرية التموين للرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، مؤكداً استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات المعروضة بالمنافذ الموجودة بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.

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وشدد على رؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين مع التركيز على الأماكن السياحية والمتنزهات ومحيط دور العبادة والأماكن المحددة لإقامة شعائر صلاة العيد.

وكلف «عبدالعال»، هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أوتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاثة لخدمة المواطنين مع تشديد الرقابة المرورية على سيارات الأجرة، وفتح الحدائق العامة والمتخصصة لاستقبال زوار العيد والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال مع تجهيز أكياس بلاستكية لتوزعها على رواد الحدائق لجمع مخلفاتهم بها.

وطالب المحافظ، إدارة مرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بأماكن الحدائق والملاهي لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، كما تم التشديد على شرطة المسطحات المائية بإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل والتزام أصحاب المراكب بالأعداد المحددة مع توافر كافة شروط الأمان، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأتوبيس النهري والتأكد من توافر عوامل الأمان من أجهزة إطفاء وعوامات.

وأشار إلى وجود تنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتكثيف التواجد الأمني ميدانياً للضباط والأفراد بالشوارع والميادين والمراسي والمتنزهات مع التركيز على مناطق التجمعات الجماهيرية لملاحظة الحالة الأمنية والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين أو إشغالات الطرق والأرصفة بالباعة الجائلين.