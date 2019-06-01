شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يكشف خط سير دودة الحشد الخريفية: دخلت مصر عن طريق السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أصل دودة الحشد الخريفية «الحشرة المدمرة» هو القارة الأمريكية، موضحًا أن هذه الحشرة جاءت لأول مرة إلى أفريقيا عن طريق السفن أو الطائرات في مطلع 2016، وبعد ذلك انتشرت في جميع أنحاء القارة، وتنقلت من بلد إلى آخر حتى اجتاحت أكثر من 40 بلداً أفريقيا.

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وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، السبت، أن هذه الحشرة تتوطن في المناطق المدارية وشبه المدارية من الأمريكتين، وفي طور اليرقة يمكنها أن تسبب ضررًا كبيرًا للمحاصيل، وهي تفضل الذرة، ولكن يمكن أن تتغذى على أكثر من 80 نوعًا إضافيًا من النباتات، بما في ذلك الأرز، والذرة الرفيعة، وقصب السكر ومحاصيل الخضروات والقطن.

وأوضح نقيب الفلاحين أنه بعد اكتشاف دودة الحشد الخريفية عام 2016 في وسط وغرب أفريقيا سرعان ما ظهرت في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء تقريبًا بسبب التجارة والقدرة العالية للحشرة الكاملة على الطيران، حيث تقطع 100 كيلو في الليلة الواحدة.

وأشار إلى أن دودة الحشد دخلت إلى السودان من الجهة الشرقية لدولة إثيوبيا، كاشفًا أن هذه الحشرة تهاجر في مجموعات كبيرة ليلاً، وتنتشر في مسافة 30- 50 كيلومتراً يومياً، وتتغذي على الأوراق والثمار، موضحًا أنه بعد دخولها إلى السودان عبر الجارة إثيوبيا من المنطقة الشرقية، دخلت مصر لأول مرة عن طريق السودان بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من دخولها إلى أفريقيا، حيث سجل أول دخول للحشرة إلى أفريقيا في يناير 2016، وسجل أول ظهور لها بمصر في مايو 2019.