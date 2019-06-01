شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: إحلال وتجديد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي لـ11 عمارة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى لـ11 عمارة سكنية بنجع كويز بمركز جرجا، بمحافظة سوهاج. وأوضح «بدرى» أنه تم تمويل مشروع الإحلال والتجديد للعمارات السكنية، من خلال مؤسسة مصر الخير بقيمة 214 ألف جنيه، ونادى روتارى بقيمة 65 ألف جنيه، مشيراً إلى أن المشروع شمل تغيير 20 وصلة مياه، و46 وصلة صرف صحى، وإحلال وتجديد 1100 م3 من التربة الزلطية. إحلال وتجديد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج

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