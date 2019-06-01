شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: البدء فى صب خرسانة أساسات مستشفى الأورمان في سوهاج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في أعمال صب الخرسانة العادية لأساسات مستشفى الأورمان لعلاج الأطفال بالصعيد بالمجان، بمدينة سوهاج الجديدة، موضحاً أن شركات المقاولات المُنفذة للمشروع تواصل العمل ليلاً من أجل الإسراع بتنفيذ هذا المشروع المهم لخدمة أهالينا بصعيد مصر.

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وأوضح «الجزار» أنه سبق توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان عام 2018، تقوم بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ وتجهيز المستشفى على نفقتها، وتسلمه لجمعية الأورمان لتشغيله بالمجان ليخدم أهالى صعيد مصر، ويقع المستشفى على مساحة 6.5 فدان، ويتكون من «بدروم- أرضى- 6 أدوار، بمساحة 6200 م2»، وبه 263 سريراً، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام القادم 2020.

وفى إطار توفير الخدمات الطبية بالمدن الجديدة، قال وزير الإسكان: «جارٍ تنفيذ مستشفى بمدينة أسوان الجديدة، به 158 سريراً، وتبلغ مساحته الإجمالية 21 ألف م2، ويتكون من (بدروم- أرضى- 5 أدوار علوية)، وبلغت نسبة الإنجاز 40%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2020»، مضيفاً أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مستشفى بمدينة قنا الجديدة، به 175 سريراً، بمساحة 4.3 فدان، ويتكون من «بدروم- أرضى- 6 أدوار علوية»، وبلغت نسبة الإنجاز 40%.

وأضاف الوزير: «جارٍ تنفيذ أعمال الحفر لإنشاء مستشفى العبور العام، الواقع بين الحيين الثامن والثالث، وبه 220 سريراً، بمساحة 16 ألف م2، ويتكون من (أرضى- 6 أدوار متكررة- 4 مبانٍ ملحقة)، وهى: (خزان أكسجين، وتجميع نفايات، وخزان حريق، ومبنى الكهرباء والقوى)، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 24 شهراً».