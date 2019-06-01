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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقام محافظ بورسعيد، بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد للعام الدراسى 2018/2019، من مدرسة الزهور الإعدادية بنات.
ومن المقرر، أن يقوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بتكريم أوائل المحافظة بعد قليل.
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