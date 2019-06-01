شكرا لقرائتكم خبر عن "الآفات الزراعية" تحدد مجموعة إرشادات للمزارعين للتصدى لدودة الحشد الخريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومعهد وقاية النباتات والادارة المركزية لمكافحة الآفات الخطوات الأساسية فى إدارة دودة الحشد الخريفية والتحكم والسيطرة على نشاطها للحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعى

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، إن من أهم الإجراءات للتعامل مع دودة الحشد الخريفية، أولا – المنع والحماية، وتتمثل فى أغلب الأحيان فى الوسائل الزراعية وإزالة العوائل المصابة والمنزرعة فى غير الميعاد المناسب.

ثانيا - المتابعة والملاحظة وتتمثل فى متابعة المحصول ورصد ما يحدث به من تغييرات، وتشخيص المشكلة وتحديد الأهمية الاقتصادية للآفة والحد الاقتصادى للضرر ثم اتخاذ قرار المكافحة، ثالثا – التدخل، وتتمثل فى تحديد الوسيلة المثلى للمكافحة ووقت التدخل وتبدأ باستخدام الاعداء الحيوية التريكوجراما والمتطفلات والمفترسات والفيروس المتطفل على دودة الحشد الخريفية "NPV ".

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وأضاف عبدالمجيد، أن برنامج المكافحة باستخدام المبيدات على النحو التالى : يراعى فى اختيار المبيد العمر النباتى والعمر اليرقى فى حالة البادرات والنموات الحديثة ووجود لطع البيض أو فقس حديث أو العمر اليرقى الثانى يتم استخدام احد المبيدات الحيوية مثل" BT "وفى الإعمار الوسطيه يستخدم مبيد "الأماميكتين بنزوات" وفى حالة وجود إعمار متقدمه الرابع حتى السادس ،يستخدم مبيد "الكلوروبيريفوس" وفى جميع الأحوال لا يسمح بجمع كيزان

الذره أو دخول حيوانات المزرعة الى الحقل قبل مرور أسبوعين من الرش، وسوف تتم عمليات إطلاق طفيل"التريكوجراما" فى حقول قصب السكر والذرة فورًا مع إمكانية استخدام بعض، الوسائل الميكانيكية فى حالة الإصابات المحدودة

رئيس لجنة المبيدات أكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الحشرة مع التوعية المستمرة للمزارعين والتواجد الميدانى معهم لمساعدتهم فى أعمال المكافحة.