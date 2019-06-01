شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما حدث فى 27 رمضان.. فرض زكاة الفطر فى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام رمضان.
1- 2 هــ فرض زكاة الفطر في المدينة المنورة.
2- 65 هــ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ القرشيّ يتولَّى الخلافةَ الإسلامية، بعد وفاة والده مروان بن الحكم، الذي لم يستمر في الحكم إلا عشرة أشهر وعِدَّة أيام.
3- 658 هــ دخول سيف الدين قطز إلى دمشق بعد انتصاره في معركة عين جالوت.
4- 968 هــ الصفويون ينتصرون على العثمانيين في معركة شماخة الثانية، ويأسرون عددًا من كبار القادة العثمانيين مثل "عادل كيراي". وقد قُتل في هذه المعركة 10 آلاف عثماني، و20 ألف صفويّ.
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