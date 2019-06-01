شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم 40 طفلاً من حفظة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والدكتور أمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، 40 طفلاً من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، وذلك خلال المسابقة التى تم تنظيمها برعاية محافظة الجيزة خلال شهر رمضان المبارك .

وسلم راشد الجوائز المادية وشهادات التقدير على الطلبة الفائزين والتى تراوحت أعمارهم ما بين 7 سنوات الى 12 سنه وذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف بمسجد المحروسة بحى العجوزة للاحتفال بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان وليله القدر .

وأكد راشد، أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تقدم لها أكثر من 1000 متسابق من حفظة القرآن الكريم وتم الاختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء ،حيث تم تقسيم المتسابقين الى اربعة مستويات وهم حفظ القران الكريم كاملآ او نصفه او ربعه او خمسة اجزاء منه .

وقدم محافظ الجيزة التهنئة للحضور بشهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم.

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حضر الاحتفالية حضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء هيئة النظافة وجهاز التفتيش والسرفيس وممثلى مديرية أوقاف الجيزة .

وشهدت الاحتفالية كلمة للشيخ وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر واثرها العظيم على المسلمين وكيفية الاستفادة من هذا الجزاء وتسخيره للفوز بالجنة فهى خير من ألف شهر وهى ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين .

وفاز بجوائز حفظ القرآن الكريم كاملا الطلاب عبد الرحمن بشير ومحمد سيد ورنا ممدوح ومشيرة كامل وأسامة سيد وجيهان موسى ومصطفى عبد الغنى وإيمان طارق وعصام عبد الغنى وإسلام طارق.

كما فاز بجوائز حفظ نصف القرآن الكريم، كل من:"تسنيم عماد وأم كلثوم فريد وعائشة ابو بكر وجنا ممدوح و سارة صبحى وملك عز الدين ورنا رضا وملك حسن وعزه احمد ورحمه اسماعيل".