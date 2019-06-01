شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 590 شجرة مثمرة للحد من التلوث والاحتفال بيوم البيئة شرق الدلتا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا تنفيذ مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك بزراعة عدد من الأشجار المثمرة والمتنوعة بقرية ميت يعيش فى محافظة الدقهلية، ليصل ما تم زراعته بإقليم شرق الدلتا إلى 590 شجرة مثمرة.
وتستهدف المبادرة زيادة عدد الأشجار على مستوى الجمهورية للمساهمة فى الحد من تلوث الهواء والتغير المناخى، كما تأتى تماشيا مع فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى لهذا العام والذى يتناول قضية "تلوث الهواء" والدور الفعال للتشجير فى تحسين نوعية الهواء والحد من التلوث.
كانت هذه تفاصيل خبر زراعة 590 شجرة مثمرة للحد من التلوث والاحتفال بيوم البيئة شرق الدلتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.