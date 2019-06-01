شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 590 شجرة مثمرة للحد من التلوث والاحتفال بيوم البيئة شرق الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا تنفيذ مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك بزراعة عدد من الأشجار المثمرة والمتنوعة بقرية ميت يعيش فى محافظة الدقهلية، ليصل ما تم زراعته بإقليم شرق الدلتا إلى 590 شجرة مثمرة.

وتستهدف المبادرة زيادة عدد الأشجار على مستوى الجمهورية للمساهمة فى الحد من تلوث الهواء والتغير المناخى، كما تأتى تماشيا مع فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى لهذا العام والذى يتناول قضية "تلوث الهواء" والدور الفعال للتشجير فى تحسين نوعية الهواء والحد من التلوث.