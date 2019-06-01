شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأنبا دانيال يترأس عشية عيد دخول المسيح مصر بكنيسة العذراء بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الأنبا دانيال اسقف المعادى وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، مساء أمس الجمعة، بصلاة عشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر بكنيسة العذراء بالمعادى، بحضور نيافة الانبا ديمتريوس اسقف ملوى والاشمونيين ولفيف من الاباء الكهنة وسط حضور الشعب الغفير.

بدأ الاحتفال بجولة نيلية للأسقفين بصحبة الآباء الكهنة والشمامسة انتهت بالوصول إلى السلم الأقرى، حيث قدم الآباء الكهنة البخور لأيقونة العائلة المقدسة والكتاب المقدس الذى وجد طافيا على المياه ومفتوحا على سفر اشعياء 19 " مبارك شعبى مصر"، كما قدمت الكشافة عرضا زفت فيه نموذج تمثيلى للعائلة المقدسة بعدها تم رفع بخور العشية على المذبح الذى تم تجهيزه أعلى السلم الاثرى كما القى الانبا ديمتريوس كلمة روحية بهذه المناسبة بعنوان "يسوع المسيح هو طريق الحياة"، وصلى الكهنة القداس صباح اليوم أيضًا