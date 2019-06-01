بالصور" حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبداناصر:

نفّذ جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة وإدارة أمن القاهرة الجديدة، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، بالتجمعات (الأول – الثالث – الخامس) ومناطق أخرى، تفعيلاً للقانون، وحفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة، لتكون على رأس المدن الجديدة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع التسعين بالمدينة، وكذا إزالة التعديات والإشغالات بالمجاورة العاشرة بالحي الجنوبي بالتجمع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان له اليوم، تم تشكيل حملة من إدارة أمن التجمع الخامس بالتنسيق مع رئيس لجنة الإشغالات والإدارات المعنية بجهاز المدينة، وذلك لرفع جميع المخالفات الموجودة خلف مول المحلاوي بالحي الثاني، والممرات الموجودة بين العمارات، وتم التحفظ على المضبوطات بمخزن المرافق، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمديرية أمن القاهرة ، وإدارة أمن القاهرة الجديدة.

كما تم تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات على الكافيهات المخالفة بمول الراوي، ومول زينه بالتجمع الخامس بالمدينة، وتم توجيه إنذار من قبل الحملة للمخالفين بعدم العودة للمخالفات مرة أخرى، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبحضور رئيس لجنة الإشغالات بجهاز المدينة ومديري الأحياء.