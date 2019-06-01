طوارئ بالزراعة وخطة للتيسير على المواطنين خلال عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة، حالة الطوارئ القصوى، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخفضة في منافذها ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وقررت الوزارة، إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة على مستوى الجمهورية.

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وشددت في بيان اليوم السبت، على وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أية طوارئ، فضلاً عن الحد من تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، كذلك ضرورة الحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو في أبهى صورها.

وأكدت الوزارة، التنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقي الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسبًا لأي ظروف، كذلك جرى تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ في الأزمات المختلفة للتعامل معها.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما، خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظاً على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف للطوارئ بمديريات الطب البيطري على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها.​