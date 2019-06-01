برلماني يتقدم ببيان لرفض زيادة أسعار الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأول بيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والمالية، والتخطيط والمتابعة، بشأن الزيادات في أسعار الكهرباء التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا.

وأعلن النائب في بيان اليوم السبت رفضه هذة الزيادات، اثناء إقرار الموازنة العامة بالمجلس، ومطالبة رئيس الوزراء بإلغاء الدعم على الجهود "الفائقة/ العالية"، وخاصة صناعة الحديد والأسمنت، وتوجيه الدعم لأصحاب الجهود "المتوسطة/ المنخفضة" من محدودي الدخل.

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وطالب "سليم" الحكومة، بضرورة تأجيل بنود وشروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء، والبحث عن تدابير أخرى لسد عجز الموازنة.

وأكد النائب، من خلال البيان العاجل على ضرورة قيام الحكومة وخاصة وزارة الكهرباء، برفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، حيث أن توفير استخدام 191جرام مازوت لكل كيلووات في الساعة، يوفر 288 مليونًا سنويًّا.

وطالب من الحكومة تقسيط التراكمات الموجودة بالعدادت لدى المواطنين وخاصة محدودي الدخل.​