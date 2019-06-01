مطار القاهرة يستقبل 26 رحلة من جدة والمدينة لعودة المعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت 26 رحلة قادمة من الأراضي المقدسة لعودة ما يزيد عن 5 آلاف معتمر بعد أدائهم لمناسك العمرة.

قالت مصادر بالمطار، إن مبنى الركاب 2 يستقبل اليوم 12 رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية قادمة من مطاري جدة والمدينة المنورة، بواقع 9 رحلات من مطار جدة، و3 رحلات من مطار المدينة المنورة.

وأضافت المصادر أن مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة يستقبل 14 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من الأراضي المقدسة، بواقع 9 رحلات من مطار جدة، و5 رحلات من مطار المدينة المنورة. ​