التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ مشروع توفير الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة للطرق والشوارع في المحافظات، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع بهدف توفير الكهرباء المستهلكة في إنارة الشوارع وتحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك الخاصة بها ودعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية .

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الجديد (2019 /2020) والذي يبدأ أول يوليو المقبل توريد وتركيب عدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه، لافتاً إلى إنه جرى توريد وتركيب عدد 330 ألف كشاف خلال العام المالي الحالي (2018 /2019) بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه.

وقال إنه تم توريد وتركيب 2,5 مليون كشاف موفر للطاقة بجميع المحافظات منذ بداية المشروع وحتى الآن بنسبة 75% من المستهدف ووصلت قيمة الوفر من هذه الكشافات المركبه إلى نحو 3 مليارات جنيه في جميع المحافظات.

وأضاف أن محافظة قنا أعلى المحافظات نصيباً في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، حيث جرى توريد وتركيب نحو 221 ألف كشاف موفر للطاقة بها، ثم محافظة الشرقية نحو 196 ألف كشاف، ثم محافظة سوهاج نحو 166 ألف كشاف، ومحافظة القاهرة نحو 160 ألف كشاف، ومحافظة الغربية نحو 156 ألف كشاف.​