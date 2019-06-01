بعد تسلمه.. دفاع "بيت المقدس" يطلب حضور هشام عشماوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أكد علي إسماعيل، عضو الدفاع عن متهمي قضية "أنصار بيت المقدس"، على أن الجميع شاهد واقعات تسليم، وتسلم المتهم التاسع هشام عشماوي، يوم الأربعاء الماضي.

وتمسك "علي"، خلال محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، بأن أي إجراء تتخذه المحكمة بعد ضبط متهم، وأي إجراء في غيبته يوصم جميع الإجراءات بالبطلان، وتدخل ممثل النيابة العامة، ليؤكد بأنه ليس لديه أي مستند رسمي يخص المُتهم، مشددًا على أن التعامل يكون بمستند رسمي وليس بالعلم العام.

وفي هذا السياق، صمم الدفاع على إحضار كافة الكاميرات الخاصة بواقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، وكاميرات المتحف الإسلامي المواجه للمديرية، وذلك حتى يستطيع الدفاع الوقوف على الفاعل الأصلي لهذه الواقعات، وفق قوله.

وطلب الدفاع تسجيل كاميرات المحال المتواجدة في نطاق واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، والحديث التلفزيوني الذي قام بإجرائه مع أحد إعلاميي التلفزيون المصري عقب الحادث.

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وطلب انتداب لجنة من كلية الشريعة والقانون لعرض ما تناولته أوراق الدعوى و مرافعة النيابة، وما أدلى به بعض المتهمين مما يُعد في إطار فكري يعتنقه لتخلص هذه اللجنة إلى كتابة تقرير لبيان الصحيح من عدمه والقانوني من عدمه فيما جاء على لسان بعض المتهمين.

وتابع بأنه كأزهري يؤمن بأن الفكر لا يُقارع إلا بفكر، مشيرًا إلى أن أبو حنيفة واجه فكر الملاحدة بالمناقشة، وكذلك الخوارج، وشدد على طلبه بندب لجنة علمية من هيئة علمية معتمدة كمؤسسة معتدلة لمناقشة الفكر.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.