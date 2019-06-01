"الأموال العامة": سقوط 3 نصابين بسوهاج والغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص بسوهاج والغربية، قاموا بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في أنشطة تجارية.

وأسفرت جهود الإدارة من خلال فروعها الجغرافية عن ضبط، مشرف بإحدى مكتبات المدارس بمركز المراغة بسوهاج، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ 44.000 جنيه، كمقدم لمبلغ 57.000 جنيه، مقابل تدبير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، وحصوله على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم، باستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه للشاكي.

كما تم ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، سبق اتهامه في قضية "نصب"، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تبديد"، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء من بعض الأشخاص على مبلغ 31.000 جنيه، مقابل تدبير عقود عمل لهم بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وحصول المذكور على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم، ولم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم، وباستدعاء المتحرى عنه، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

Advertisements

كما تم ضبط، صاحب محل أعلاف بالغربية، لقيامه بتلقي مبالغ مالية من بعض الأشخاص، بلغ إجماليها 1.070.000 جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأعلاف والأدوية البيطرية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن الغربية، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.