اليوم.. بدء مقابلات خريجي القانون لشغل وظيفة قاضٍ بمجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تعقد الأمانة العامة لشئون الأعضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة، اليوم السبت، المقابلات الخاصة بدفعة مندوب مساعد 2017 الخاصة بجامعة القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، أزهر دمنهور.

كما تعقد الأمانة العامة المقابلات الخاصة للطلاب المتخلفين من جامعة الأسكندرية والزقازيق، طنطا، أسيوط، السادات، أزهر القاهرة، يوم ٨ يونيو الجاري.

وأضافت الأمانة العامة أن مقابلات طلبة أكاديمية الشرطة، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة ستعقد الإثنين ١٠ يونيو الجاري، ببنما جامعة بنى سويف، أزهر تفهنا، أزهر طنطا، جنوب الوادي، المنوفية ستعقد يوم الأربعاء ١٢ يونيو الجاري.

كان مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن موعد تلقي طلبات التعيين في وظيفة "مندوب مساعد" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017.