القبض على 10 مشتبهًا فيهم وتحرير 167 مخالفة مرافق بالمنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ بسبب انتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.
وتم القيام بحملة مكبرة بدائرة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرامات، وأسفرت في مجال البحث الجنائي عن ضبط 10 مشتبهًا فيهم، وتنفيذ 13 حكم قضائي، وضبط 4 باعة جائلين، و3 خيال وجمال بدون تصريح، وقضية مخدرات.
وفي مجال المرافق تم ضبط 167 مخالفة، كما تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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