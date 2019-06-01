وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمنح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة آخر أيام رمضان أو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد، لمن لم يحصل عليها حتى يوم الأحد 30 يونيو، ابتهاجاً بهذه المناسبة، على ألا تحتسب هذه الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.
جاء ذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.
كما يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم، وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بمختلف المناسبات.
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