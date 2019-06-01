"المرور": ضبط 1754 مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: يواصل رجال المرور، ملاحقة السائقين الذين يقودون سياراتهم بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها؛ خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى. وتمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مدير المرور من ضبط 1754 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادار بالطرق السريعة. وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية؛ لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة. وتستمر الحملات بشكل يومي بواسطة الرادار لرصد سائقي المركبات المخالفين للسرعات بالطرق، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

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