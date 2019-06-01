مصر | "أكاديمية لعلوم الطيران".. سقوط شخصين يديران كيانين تعليميين بدون تراخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أكاديمية لعلوم الطيران".. سقوط شخصين يديران كيانين تعليميين بدون تراخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديريتي أمن الغربية والقاهرة في تحقيق النتائج التالية:

- ضبط أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم صنايع - مواليد 1996 - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية (تمريض - بترول - مختبرات - مساحة) وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بالغربية بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.. وبتفتيش المقر عُثر على العديد من الشهادات والمستندات المزورة.. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.

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- كما تم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات - مواليد 1985 مقيم بالقاهرة).. لقيامه بممارسة نشاط إحتيالى واسع النطاق، تمثل فى إستئجار شقة كائنة بدائرة قسم أول مدينة نصر القاهرة تحت مسمى أكاديمية لعلوم الطيران، والإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام لمنح دورات تدريبية فى علوم الطيران وقيادة الطائرات من خلال إحدى الأكاديميات الدولية المتخصصة بإحدى الدول الأفريقية ومنح الحاصلين على تلك الدورات شهادة معتمدة من الأكاديمية المذكورة تمكنهم من العمل بشركات الطيران المختلفة، وذلك دون الحصول على التـراخيص اللازمة من الجهات المعنية وإتخذ مـن ذلك النشاط ستاراً لتمكين بعض الشباب من الإفلات من أداء الخدمة العسكرية والحصول على تأشيرات سفر للخارج بقصد التعليم "خلافاً للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت من (15 إلى 35 ألف دولار أمريكى) أو مايعادلها بالعملة المحلية.

وعُثر بمقر الأكاديمية على العديد من العقود والشهادات غير الرسمية .. وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر بوجود عقد وكاله فيما بينه، وبين الأكاديمية المشار إليها بإحدى الدول الأفريقية دون أن يقدم أية مستندات تفيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.