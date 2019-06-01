مصر | بمناسبة العيد.. وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة العيد.. وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء وزير الداخلية، بمنح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة يوم الوقفة أو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الأحد الموافق 30/6/2019 ابتهاجاً بهذه المناسبة، على ألا تحتسب هذه الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم، وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بمختلف المناسبات.