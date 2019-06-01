مصر | لتقليدهما العلامات التجارية.. ضبط عاملين بمطبعتين في حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتقليدهما العلامات التجارية.. ضبط عاملين بمطبعتين في حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على الآتي ( 14 زنكة مدون عليها بيانات وعلامات مختلفة).

وتم ضبط عامل بمطبعة أخرى كائنة بدائرة القسم لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على الآتي ( 5 زنكات مدون عليهم علامات تجارية).

وبمواجهتهما اعترفا بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.