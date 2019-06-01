مصر | "جثة على الطريق".. عامل يقتل سائق توك توك بسبب "الأجرة" بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جثة على الطريق".. عامل يقتل سائق توك توك بسبب "الأجرة" بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عامل لقتله سائق توك توك في السلام.

وتبلغ لقسم شرطة السلام ثان بقيادة الرائد محمد عبد المنعم، بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر الإسماعيلية " الطريق البطىء " أمام سوق العبور بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المجني عليه (سائق توك توك- سن 22، مقيم بدائرة القسم) وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته عبارة عن "كسر الزجاج الأمامي".

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وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة- سن 40، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته سوهاج، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم " شروع في قتل").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه بتاريخ الواقعة وعقب استقلاله مركبة "التوك توك" قيادة المجني عليه من منطقة سوق العبور بدائرة القسم بقصد توصيله، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف حول أجرة التوصيل، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإلقاء الحجارة على الدراجة البخارية محدثاً ما بها من تلفيات، وتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.