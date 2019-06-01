أخبار مصر | غدا.. "محاميي حلوان" تسلم الدفعة الأولى من "فيزا" الدفع الإلكتروني لأعضائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "محاميي حلوان" تسلم الدفعة الأولى من "فيزا" الدفع الإلكتروني لأعضائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة محامي حلوان، الفرعية عن اعتزامها تسليم الدفعة الأولى من "فيزا كارت" الدفع الإلكتروني للمحامين، بواقع ٣٠٠ "فيزا"، غدا الأحد، تحت رعاية النقيب شعبان زكريا، وإشراف عبد الرحمن سليمان، عضو مجلس الفرعية.

كانت النقابة الفرعية أعلنت، مطلع الأسبوع الماضي، عن اتفاقها مع فرع بنك مصر على إصدار “فيزا كارت” الدفع الإلكتروني للمحامين مجانا.

وقال عبدالرحمن سليمان إن مندوبي البنك بدءوا في الوجود بمحكمتي حلوان والمعادي لتسلم أوراق الراغبين في استخراج البطاقة، وملء الاستمارة، منوها إلى ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وتسليمها للموظف المختص بالمحكمة قبل حضور المندوبين.