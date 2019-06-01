أخبار مصر | اليوم.. حفل الإفطار السنوي للمحامين بنادي المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. حفل الإفطار السنوي للمحامين بنادي المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد نقيب المحامين، سامح عاشور، حفل الإفطار السنوي اليوم السبت، الموافق ٢٧ من رمضان، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

ويعقب حفل الإفطار كلمة لنقيب المحامين، يتناول خلالها آخر التطورات على الساحة النقابية، وأبرز الأحداث على الساحتين المصرية والعربية، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ولفيف من المحامين.

يذكر أن حفل الإفطار السنوي للمحامين يقام يوم ٢٧ من رمضان كل عام، وذلك منذ أكثر من ٢٠ عاما.

