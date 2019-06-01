أخبار مصر | "القوى العاملة": 30 ضابط أمن يتسلمون عقودهم وعملهم اليوم‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": 30 ضابط أمن يتسلمون عقودهم وعملهم اليوم‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية تسليم عقود عمل جديدة لـ 30 ضابط أمن بإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة وفي نفس الوقت يتسلمون عملهم بمواقع الشركة اليوم السبت ، وبذلك ليصل إجمالي العمالة التي تم تعينهم في هذه الشركة إلى 105 ضباط أمن براتب يصل 2500 جنيه شهريا.

وبعث الوزير برسالة لهذه العمالة من خلال ياسر سعيد مدير المديرية ، شدد فيها على أن توفير فرص العمل للشباب يأتي من خلال دور وزارة القوي العاملة في هذا الصدد ، مؤكد أنها تتولى مراجعة بنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة ، مشيرا إلي أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة في إطار سعيها لتوفير فرص عمل للشباب سواء بالداخل أو بالخارج.

وقال مدير المديرية أنها بدأت بالإعلان عن هذه الوظائف الشهر الماضي حيث تم تعيين 60 ضابط أمن كدفعة أولى في هذه الشركة والتي تتولى تأمين وحراسة المستشفيات العامة بالإسماعيلية.

وفي إطار دعم المديرية لجميع العاملين الخاضعين لأحكام القانون 12لسنة 2003 وخاصة الجدد منهم والذين يخوضون العمل بالقطاع الخاص تم تنظيم ندوة بقاعة الاجتماعات بالمديرية لجميع من تم تعيينهم بالشركة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التي يكفلها لهم قانون العمل وذلك بحضور مسئولين الموارد البشرية بالشركة حتى يشعر جميع العاملين بالقطاع الخاص بالأمان الوظيفي ودعم وزارة القوى العاملة لهم.