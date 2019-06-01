أخبار مصر | نجيب محفوظ بالأسباني في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجيب محفوظ بالأسباني في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الأحد 9 يونيو بقاعة الأوديتوريوم لقاء حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ بمشاركة وفد أسباني مكون من 80 فردًا، يدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يبدأ اللقاء في صباح 9 يونيو ويتحدث فيه الأديب والأثري د.حسين عبد البصير، وحمدي زكي مستشار مصر السياحي بالولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا سابقًا.

كما يتم عرض مقتطفات من أفلام زقاق المدق وبداية ونهاية وحوارات مع نجيب محفوظ. يعقبها مائدة مستديرة حول رواية زقاق المدق المترجمة إلى الأسبانية والتى أنتجت فيلما باللغة الأسبانية، يدير المائدة الدكتور محمد عفيفي.