أخبار مصر | وزيرة السياحة تعقد لقائين مع شبكة BBC على هامش زيارتها إلى بلغاريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تعقد لقائين مع شبكة BBC على هامش زيارتها إلى بلغاريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لقائين تليفزيونيين مع الـ"ـBBC"، الأول مع المذيع الشهير Rajan F Datan، والثاني مع

‏BBC storyworks، تناولا الحديث عن أهمية تحقيق تنمية سياحية مستدامة في قطاع السياحة المصري.

وجاء ذلك على هامش زيارة الوزيرة الحالية لدولة بلغاريا للمشاركة في المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحةInvesting in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC) الذي انعقد يومي ٣٠ و٣١ مايو بمدينة فارنا البلغارية.

واستعرضت الوزيرة تجربة مصر في تطوير قطاع السياحة، والأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة للقطاع إيمانا منها بأهمية السياحة في مصر كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي.