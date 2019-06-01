أخبار مصر | استرداد مليون جنيه كفالات بنكية لـ57 عامل مصري بلبنان‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استرداد مليون جنيه كفالات بنكية لـ57 عامل مصري بلبنان‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لنحو 57 عاملا مصريا يعملون في لبنان، وقيمتها 57 ألف دولار، أي ما يوازي مليون جنيه مصري تقريبا، وذلك خلال شهر أبريل 2019.

وفي نفس السياق قال المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل ، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

ويناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامها.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان قام بتوفير 57 فرصة عمل خارجية ، منوها أنه تم حل 40 شكوي للعمالة المصرية بالطرق الودية وذلك من إجمالي 51 شكاوي ، وجاري دراسة 11 شكوي، كما قام المكتب بعمل 12 زيارة ميدانية منها 7 للمصالح الحكومية ، وواحدة لمنشأة خاصة ، فضلا عن 4 لقاءات مع الجالية المصرية لحل مشاكلها.