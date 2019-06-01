انت الان تتابع السيسي: لن نقبل بالسكوت عن العنف وإلصاقه بالإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تحرص على المشاركة بفعالية فى كل المبادرات التى تطلقها منظمة التعاون الإسلامى إيمانا بحجم المسئولية والتحديات التى تتطلب وحدة الصف لمواجهة الموجة غير المسبوقة من التوتر السياسى والأمنى التى تجتاح العالم الإسلامى وتحوله من فضاء رحب إلى ساحة استقطاب ومصدر إساءة لديننا ومجتمعاتنا. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى أعمال القمة الإسلامية، بمكة المكرمة، أن ظاهرة الإرهاب وانتشار خطاب الكراهية تأتى على رأس التحديات التى تواجه عالمنا الإسلامى والإنسانية، وهو ما يتطلب تكاتف الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب ومكافحة التطرف.

وأضاف أنه لم يعد مقبولا السكوت عن خطاب العنف والكراهية وإلصاقها بديننا الحنيف الذى هو منها برىء.وتابع أن الحفاظ على العدل والسلم يأتى على رأس مقاصد ديننا الحنيف، ولا يستمر الحديث عن العدل إلا بحل القضية الفلسطينية، مؤكدا على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال

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