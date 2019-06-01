شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة رمضانية مع الشاعر جمال بخيت على «إذاعة الأغاني» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُذاع، الأحد، على موجات إذاعة الأغاني، على الهواء، سهرة رمضانية مع الشاعر جمال بخيت، في الثانية عشرة والنصف صباحًا.

ويتحدث «بخيت» عن مشواره الفني الذي بدأه منذ الصغر وسر تميزه وسط عمالقة الشعراء، مثل فؤاد حداد، وصلاح جاهين، وعبد الرحمن الأبنودي، وعن مشروعاته الفنيه المقبلة، وعن سر سعيه لتكوين فرق موسيقية متكاملة تضم ملحنين ومطربين من الشباب.

يصحبه في الخيمة طارق مصطفى وناصر رشوان، والبرنامج من إعداد وتنفيذ منال حسن، وهندسة إذاعية أشرف عز الدين.