شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 200 ساحة و400 إمام وخطيب لصلاة عيد الفطر المبارك في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سلامة عبد الرازق، مدير مديرية أوقاف المنيا، إنه تم اعتماد 200 ساحة شعبية لصلاة عيد الفطر المبارك بزيادة 22 ساحة على العام الماضي، والتي كانت عددها 178 ساحة، مؤكدا أن التوسع استجابة لطلبات المواطنين وتنفيذا لسنة النبي محمد صلي الله عليه بأداء صلاة العيد في الخلاء.

وأضاف «عبد الرازق»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أنه تم اعتماد 400 خطيب وإمام من المتميزين، لخطبة العيد بتلك الساحات، نصفهم بصفة أساسية والنصف الآخر بصفة احتياطية، وأكد أن المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية سوف تؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف بمدينة المنيا.

وأشاد «عبد الرازق» بالجهود التي بذلها الأئمة والخطباء خلال الشهر الكريم، وهو ما كان له تأثير إيجابي لدي المصلين. وقدم التهنئة للمسلمين بعيد الفطر المبارك.